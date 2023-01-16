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В Югре на Крещение оборудуют 63 купели

Онлайн-карта крещенских купелей появилась в Югре

В Югре на Крещение оборудуют 63 купели
Фото: siapress.ru

В ХМАО к Крещению оборудуют 63 купели. Места их размещения обозначены на онлайн-карте, которую создали сотрудники Ханты-Мансийской епархии.

«Кроме установки традиционных купелей со всем необходимым для погружения в воды сибирских рек, в митрополии впервые создана интерактивная карта Крещенских купелей. Места установки купелей, где будет возможно осуществить погружение в освященные в праздник Богоявления Господня речные воды, а также оборудованных купелей на территории храмов, можно будет найти на навигационных Яндекс.картах», – рассказали в пресс-службе епархии.

Ранее сообщалось, что на территории Сургута появятся семь купелей. В день Крещения в городе запустят специальный общественный транспорт. Автобус будет ездить по маршруту от храма Преображения Господня на Мелик-Карамова до купели на Югорском тракте.


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Сегодня в 12:40, просмотров: 145, комментариев: 0
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