Онлайн-карта крещенских купелей появилась в Югре

В ХМАО к Крещению оборудуют 63 купели. Места их размещения обозначены на онлайн-карте, которую создали сотрудники Ханты-Мансийской епархии.

«Кроме установки традиционных купелей со всем необходимым для погружения в воды сибирских рек, в митрополии впервые создана интерактивная карта Крещенских купелей. Места установки купелей, где будет возможно осуществить погружение в освященные в праздник Богоявления Господня речные воды, а также оборудованных купелей на территории храмов, можно будет найти на навигационных Яндекс.картах», – рассказали в пресс-службе епархии.

Ранее сообщалось, что на территории Сургута появятся семь купелей. В день Крещения в городе запустят специальный общественный транспорт. Автобус будет ездить по маршруту от храма Преображения Господня на Мелик-Карамова до купели на Югорском тракте.