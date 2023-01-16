Пациент мегионской больницы стал фигурантом уголовного дела из–за нападения на врача

Пациент Мегионской городской больницы стали фигурантом уголовного дела. Ход расследования находится на контроле у главы СКР Александра Бастрыкина, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Инцидент произошел 13 января. В больницу доставили мужчину - гражданина иностранного государства - с подозрением на обморожение. Неожиданно он схватил хирургические ножницы и попытался нанести ими удары дежурному врачу-хирургу, сопровождая свои действия угрозой убийством. Медику удалось отбиться.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре Мокшину М.В. доложить о ходе расследования уголовного дела», - уточнили в пресс-службе ведомства.