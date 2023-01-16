16+
Логотип Сиапресс
USD  67,5744   EUR  73,1131  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Бастрыкин взял на контроль нападение на врача в больнице Мегиона

Пациент мегионской больницы стал фигурантом уголовного дела из–за нападения на врача

​Бастрыкин взял на контроль нападение на врача в больнице Мегиона
Фото: pixabay

Пациент Мегионской городской больницы стали фигурантом уголовного дела. Ход расследования находится на контроле у главы СКР Александра Бастрыкина, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Инцидент произошел 13 января. В больницу доставили мужчину - гражданина иностранного государства - с подозрением на обморожение. Неожиданно он схватил хирургические ножницы и попытался нанести ими удары дежурному врачу-хирургу, сопровождая свои действия угрозой убийством. Медику удалось отбиться.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре Мокшину М.В. доложить о ходе расследования уголовного дела», - уточнили в пресс-службе ведомства.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 09:28, просмотров: 52, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Свыше 180 человек мобилизовали из Сургутского района 971
  2. На сотрудников больницы Мегиона напали агрессивные пациенты 876
  3. Сквер Геологоразведчиков в Сургуте ждут серьезные изменения 791
  4. Вартовчанам рассказали, где набрать крещенской воды 19 января 781
  5. Дом купца Клепикова вошел в число лучших культурных заведений России 727
  6. ​Умер актер и режиссер Вахтанг Кикабидзе 707
  7. Югорские мужчины недовольны ранним выходом на пенсию женщин 698
  8. ​В Югре появятся еще две школы креативных индустрий 652
  9. Фура и легковушка столкнулись в Сургутском районе - погиб человек 621
  10. ​В Югре сокращается число больных ОРВИ и гриппом 619
  1. В Сургуте женщина зарезала своего сожителя в канун Рождества 2717
  2. В Мегионе из-за аварии на теплотрассе в домах пропало отопление 2107
  3. ​Актировка: 1-11 классы второй смены 2051
  4. В Пойковском пьяный житель зарезал жену и мужчину 1993
  5. Вице-мэр Нижневартовска ушел в отставку 1981
  6. ​Цепляемся за норму 1929
  7. ​Деды и дети 1911
  8. Еще одна брешь 1804
  9. Старшую медсестру травматологии Сургута будут судить 1786
  10. В Нефтеюганске при пожаре в жилом доме пострадали люди // ВИДЕО 1727
  1. В Сургуте взорвался самогонный аппарат: один человек пострадал 4724
  2. ​А сделайте девизом генплана «Сургут – лучший город планеты». Чтобы отсечь пошлые и вредные архитектурные решения // ВИДЕО, ТЕКСТ 4470
  3. Суровая сибирская Снегурочка: вартовчане шокированы ледовыми скульптурами 4280
  4. ​На Югру надвигается 40-градусный мороз 3740
  5. ​Светит и греет! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3681
  6. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Дина Биглова-Фатова 3546
  7. В кинотеатрах Сургута планируют показать «Аватара 2» 3543
  8. Её духовное наследие - бесценное сокровище 3419
  9. ​От легендарного вартовского зайца избавились 3412
  10. ​«Государственный человек» 3310

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика