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Югорские мужчины недовольны ранним выходом на пенсию женщин

Югорские мужчины назвали ущемлением своих прав более ранний выход женщин на пенсию

Югорские мужчины недовольны ранним выходом на пенсию женщин
Фото: pixabay

45% югорских мужчин недовольны более ранним выходом женщин на пенсию. Они считают это ущемлением своих прав, следует из результатов исследования сервиса SuperJob.

«36% жителей Югры утверждают, что права мужчин ущемляет выход на пенсию на 5 лет позже женщин. 53% респондентов подобный факт дискриминацией не считают. Мужчины почти вдвое чаще женщин называли дискриминацией 5-летнюю разницу в возрасте при выходе на пенсию: 45% против 22% соответственно», - говорится в исследовании.

Чаще остальных подобного мнения придерживаются мужчины моложе 34 лет (49%). При этом среди женщин до 34 лет 28% выступает за единый пенсионный возраст, пишет «Сургутская трибуна».


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Сегодня в 15:34, просмотров: 36, комментариев: 0
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