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Свыше 180 человек мобилизовали из Сургутского района

186 человек мобилизовали в Сургутском районе

Свыше 180 человек мобилизовали из Сургутского района
Фото: Минобороны РФ

В Сургутском районе Югры мобилизовали 186 человек. Об этом на встрече с губернатором ХМАО Натальей Комаровой сообщил глава района Андрей Трубецкой.

«Успешно выполнен план по мобилизации. Из числа жителей района 186 человек направлены на службу в рамках частичной мобилизации. На социальном сопровождении находится 228 семей. Реализовано 10 мер поддержки с охватом 216 человек», - цитирует Трубецкого «Вестник».

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. По данным властей, в армию призвали порядка 300 тысяч человек. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении всех мероприятий в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток.

Недавно стало известно, что в Генеральном штабе России отменили отсрочку от частичной мобилизации для отцов с тремя и более детьми. Об этом журналистам сообщила зампредседателя Совета по правам человека (СПЧ) Ирина Киркора.


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Сегодня в 15:12, просмотров: 50, комментариев: 0
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