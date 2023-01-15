Заболеваемость гриппом и ОРВИ падает в ХМАО

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом падает в ХМАО. За первую неделю 2023 года она снизилась более чем наполовину по сравнению с предыдущей неделе и составила 748,2 случая на 100 тысяч населения.

Спад заболеваемости медики связывают с новогодними каникулами. Тем не менее, подчеркивают они, расслабляться пока рано. По словам заведующей отделением врачей общей практики Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска Татьяны Могильницкой, в этом году грипп достаточно суров. «Высокая температура может держаться до 3–4 дней. Болезнь сопровождается выраженным кашлем, насморком, головными и мышечными болями», – цитирует врача Ugra-news.

По данным окружного Роспотребнадзора, наибольшая суммарная заболеваемость респираторными инфекциями – в Сургуте (1 248,5 случая на 100 тысяч населения), Ханты-Мансийске (1 123,4), Нефтеюганске (993,2) и в Сургутском районе (771,6).

Врачи рекомендуют соблюдать универсальные меры профилактики: мыть руки, по возможности отказаться от посещения мест массового скопления людей, использовать медицинские маски и антисептики, проветривать помещения. Также рекомендуется пройти вакцинацию.