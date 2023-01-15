Две школы креативных индустрий появятся в ХМАО в этом году

В ХМАО в 2023 году появятся еще две школы креативных индустрий - в Белоярском районе и Сургуте. На их создание муниципалитеты получат окружную и федеральную субсидии, сообщила губернатор Наталья Комарова.

«[...] Первая из них открылась в Югре в 2022 году в Ханты-Мансийске. В 2023 году, благодаря федеральной субсидии, будут открыты еще две — в Белоярском районе и Сургуте», — сказала глава региона.

Занятия в каждой школе будут вестись по четырем направлениям: музыка, мультипликация, дизайн, фото- и видеопроизводство. Набор составит не менее 80 человек.

«Планируем, что уже 1 сентября мы запустим эти проекты. Программа обучения будет длиться два года. В первый год дети попробуют себя в разных сферах и определятся с направлением основного обучения», — отметил директор департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа Артур Латыпов.

По решению Министерства культуры РФ Югра вошла в число победителей конкурсного отбора субъектов России для создания школ креативных индустрий. На эти цели регион получит субсидию более 52,9 миллиона рублей. Также за счет федеральной субсидии в трех муниципальных музеях округа в 2023 году запланирован капитальный ремонт.