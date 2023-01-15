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На сотрудников больницы Мегиона напали агрессивные пациенты

Сотрудники больницы Мегиона пострадали от агрессивных пациентов

На сотрудников больницы Мегиона напали агрессивные пациенты
Фото: pixabay

В приемном покое Мегионской городской больницы вечером 13 января произошло два инцидента с участием агрессивных пациентов, сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

Первым пострадавшим стал охранник медучреждения. Нетрезвый посетитель сломал ему нос. Во втором случае пациент, доставленный в больницу с обморожением, внезапно напал на медсестру и, размахивая ножницами, начал угрожать окружающим.

Сотрудники полиции прибыли по тревожной кнопке в течение пяти минут. «На сегодняшний день обстановка в отделении нормализовалась. Оказание помощи пациентам продолжается в обычном режиме 24/7. Хочу заметить, к сожалению, эти два инцидента подтверждают, что медработники в таких случаях становятся жертвами нетрезвых пациентов и посетителей и никак не защищены от их агрессивных действий. И только оперативное прибытие сотрудников полиции предотвратило трагическое развитие событий», - отметил главный врач.


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Сегодня в 12:44, просмотров: 179, комментариев: 0
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