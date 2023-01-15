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Фура и легковушка столкнулись в Сургутском районе - погиб человек

Второе ДТП с погибшим произошло за сутки в Сургутском районе

Фура и легковушка столкнулись в Сургутском районе - погиб человек
Фото: телеграм-канал "Полиция Югры"

В Сургутском районе за сутки произошло два ДТП с погибшими. Первая авария случилась в 12:30 на 36 км дороги «Сургут - Лянтор», вторая - около 16:00 на 14 км трассы «Северный обход Сургута». Здесь, по данным полиции ХМАО, столкнулись Subaru Forester и Renault Premium, двигавшиеся навстречу друг другу.

«Водитель легкового автомобиля 1975 года рождения погиб на месте происшествия. Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа», - отметили в пресс-службе ведомства.


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Сегодня в 10:37, просмотров: 64, комментариев: 0
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