В Госдуме анонсировали военные сборы для неслуживших россиян старше 30 лет

Неслуживших россиян старше 30 лет и находящихся в запасе будут отправлять на военные сборы. Это станет возможным принятия закона об изменении возраста для призыва в армию, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

«Те, кто выше 30 лет, будут привлекаться на сборы, чтобы получить военно-учетную специальность и не быть пушечным мясом. Для этого нужно очень многое сделать, в том числе у нас должен быть обученный мобилизационный резерв», — сказал Соболев (цитата по URA.RU).

Если россиянин находится в запасе и не имеет при этом никакой военной специальности, его тоже направят на военные сборы, добавил Соболев.

Поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный — с 27 до 30 лет ранее предложил министр обороны Сергей Шойгу. Он также призвал увеличить численность военнослужащих до 1,5 млн человек. Президент Владимир Путин изменения поддержал.