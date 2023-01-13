29 собак из приютов нашли дом в рамках акции «сНежный пес» в ХМАО

В Югре подвели первые итоги зоозащитной акции «сНежный пес». Она проводится в регионе для снижения численности бездомных животных и поиска новых владельцев.

Жители округа уже собрали почти полторы тонны корма, а 29 собак из приютов нашли дом. В школах и детских садах для ребят провели 13 «Уроков добра».

Завтра, 14 января, общественное движение «Дай лапу» приглашает сургутян в Центр помощи бездомных животным «Переправа» на новогодник. Для гостей подготовили программу с интересными конкурсами.

«В 10:30 начнется прогулка с собаками. В 11:30 стартуют командные конкурсы и чаепитие. Всех желающих ждем с 10:00 на парковке у гипермаркета «Лента» по адресу: ул. 30 лет Победы, 74. В 10:20 выезжаем в Центр помощи бездомным животным «Переправа», - говорится в группе «сНежный пес» в ВК.

Акция продлится до 28 февраля. Присоединиться к ней может любой желающий. Следите за анонсами в группе «сНежный пес» в ВК.