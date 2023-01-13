Югорчане смогут получить цифровой портрет развития дошкольников

В 30 детских садах Югры запустили проект ранней диагностики дошкольников. Теперь родители смогут получить комплексную оценку развития своих детей, сообщил ТАСС директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин.

«В пилотном режиме запущена система оценки раннего развития и составления полного цифрового портрета дошкольников по 15 ключевым направлениям. Среди них – интеллектуальное, психоэмоциональное и физическое. Проект позволяет родителям вместе с воспитателями отследить и при необходимости вовремя скорректировать индивидуальный план развития ребенка и подключить нужных специалистов», – сообщил глава ведомства. Он также добавил, что цель проекта – раскрыть максимум способностей в каждом ребенке.

Родители могут получить доступ к цифровой диагностике в личном кабинете сервиса «Образование». Информация будет храниться в системе и автоматически переходить в портфолио ребенка при поступлении в школу.

В 2023 году проект планируют запустить во всех детских садах округа.