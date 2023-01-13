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На трех югорчан завели уголовные дела за рыбалку

Югорчане стали фигурантами уголовных дел за незаконную рыбалку

На трех югорчан завели уголовные дела за рыбалку
Фото: pixabay

В Белоярском районе ХМАО возбудили три уголовных дела за незаконную добычу водных биологических ресурсов. В совершении преступлений подозреваются местные жители. По версии полиции, они незаконно выловили в притоках реки Обь рыбу нельма и язь и тем самым причинили ущерб в размере 32 тыс.рублей.

«Рыбаки ловлю осуществляли запрещенными орудиями – ставными сетями. Поясняют, что добывали рыбу для себя, для собственного употребления, при этом осознавая, что вылов рыбы был запрещен», - отметили в пресс-службе ОМВД по Белоярскому району.

Один из рыбаков выехал ночью на моторной лодке на участок реки «Горная Обь», где выбрал удобное место для рыбалки и выставил ставную сеть. На следующее утро, возвращаясь с уловом, мужчину заметил участковый уполномоченный полиции.

У всех рыбаков изъяли сети и улов. Уголовные дела направлены в суд.


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Сегодня в 11:04, просмотров: 49, комментариев: 0
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