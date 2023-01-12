Житель Лангепаса нарушал испытательный срок и отправился в воспитательную колонию

17-летний житель Лангепаса отправился в воспитательную колонию – ему заменили условный срок за неоднократные нарушения.

По информации городского суда, молодой человек в августе 2021 года украл у прохожей карту из портмоне, пока она ожидала приезда скорой помощи. После этого он расплатился украденной картой в различных магазинах на сумму более 40 тысяч.

В 2022 году юношу осудили, назначив полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком, на период которого возложил на него исполнение определенных обязанностей, способствующих его исправлению. Однако горожанин нарушал порядок и условия отбывания наказания и в данный период попался несколько раз за угоны автомобилей.

«В результате суд отменил условное осуждение. Для отбывания наказания подростка отправили в воспитательную колонию», – заявили в ведомстве.