60 новых случаев ковида выявили в ХМАО за сутки, из них 23 - в Сургуте

В 15 муниципалитетах Югры за минувшие сутки выявили 60 новых случаев коронавируса. Из них в Сургуте - 23, Ханты-Мансийске - 14. В других муниципалитетах зафиксировано от 1 до 4 новых заболевших. На момент выявления у 59 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 1 обнаружена пневмония

Выздоровели за минувшие сутки 28 пациентов, за весь период пандемии – 250 960 югорчан. Скончались за весь период пандемии в ХМАО, по официальным данным, 2 602 человек.

Ранее сообщалось, что в России выявили первый случай заражения новым вариантом коронавируса «омикрон» — «кракен». Заболел житель Пензенской области.