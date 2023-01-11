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​В Сургуте и Ханты-Мансийске запустили акцию «ЭКО-копилка»

Экологическая акция «ЭКО-копилка» стартовала в трех городах ХМАО

​В Сургуте и Ханты-Мансийске запустили акцию «ЭКО-копилка»
Фото: телеграм-канал "Югра-официально"

В трех югорских городах - Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске - стартовала программа поощрения школ при сборе вторичного сырья «ЭКО-копилка». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«В программу включены все школы городов, где уже работает сеть экоцентров «Югра Собирает». За принесенное вторсырье ученики получают баллы в «ЭКО-копилку» своей школы», - говорится в сообщении.

Принять участие в акции могут все желающие. Просто при сдаче сырья нужно сказать, какому образовательному учреждению перечислить свои баллы. В конце года за накопленные очки школам вручат ценный приз.

Экоцентры «Югра Собирает» можно найти по адресам:

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 74

Сургут, ул. 30 лет Победы, 74

Нижневартовск, ул. Комсомольское озеро, 2


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Сегодня в 15:17, просмотров: 115, комментариев: 0
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