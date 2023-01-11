Пенсионерка угодила под колеса автомобиля на территории больницы в Нефтеюганске

ДТП с пострадавшей женщиной произошло утром накануне, 10 января, на территории окружной больницы в Нефтеюганске. По данным региональной Госавтоинспекции, 59-летний водитель, управляя буксируемым автомобилем «ГАЗ», не предоставил преимущество в движении и наехал на 64-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть на территории больничного городка. В результате пенсионерка получила травмы.

В ГИБДД напомнили, что при буксировке автотранспорта необходимо четко соблюдать ПДД, иначе это может привести к аварии.

«Если у вас нет опыта, и не уверены в своих силах, лучше прибегнуть к услугам эвакуатора – так безопаснее. Пешеходам также необходимо быть осмотрительными и переходить проезжую часть дороги, в том числе в жилой зоне, только убедившись в безопасности своего перехода», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.