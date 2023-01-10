Строительство железнодорожного вокзала в Нягани завершится в первом квартале

В Нягани подходит к концу строительство железнодорожного вокзала. Общая строительная готовность оценивается в 85%. Завершение строительно-монтажных работ планируется в первом квартале текущего года.

На площадке побывала губернатор ХМАО Наталья Комарова в ходе рабочей поездки в Нягань. Она подчеркнула, что летом необходимо благоустроить территорию привокзальной площади.

«Перронная часть закончена, сделана очень хорошо, привокзальная территория должна ей соответствовать. Кроме того, объект необходимо интегрировать в транспортную схему города для того, чтобы все подъездные пути и стоянка автотранспорта на вокзале были удобными и безопасными», — обратилась губернатор к главе города Ивану Ямашеву.

Трехэтажное здание вокзала рассчитано на 300 пассажиров. Пассажиропоток этого железнодорожного узла составляет 170 тысяч человек в год.