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Каждый третий югорчанин считает себя суеверным

В Югре женщины более суеверны, чем мужчины

Каждый третий югорчанин считает себя суеверным
Фото: ru.freepik.com

Суеверными людьми считают себя 32% жителей Югры, 51% отрицают наличие такого качества. Женщины более суеверны, чем мужчины (39% против 29%). Об этом сообщает портал SuperJob.

«По данным опроса представителей популярных профессиональных групп в Югре, больше всего суеверных людей — среди медсестер (46%), продавцов-консультантов (38%), менеджеров по туризму и квалифицированных рабочих (по 35%). В пятерку самых суеверных специальностей входят также врачи, HR-менеджеры, водители (по 32%), региональные представители, менеджеры по продажам и разнорабочие (по 30%). Меньше всего суеверия распространены среди программистов, менеджеров по маркетингу (по 11%) и аналитиков (13%)», – рассказали представители сервиса.


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Сегодня в 13:35, просмотров: 86, комментариев: 0
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