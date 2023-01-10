31 новый случай коронавируса выявили в ХМАО за сутки

В 7 муниципалитетах ХМАО за минувшие сутки выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. Из них в Сургуте - 12, Ханты-Мансийске - 11. В других муниципалитетах зафиксировано от 1 до 3 новых заболевших. У всех пациентов на момент выявления наблюдались симптомы ОРВИ.

Выздоровел за сутки 51 пациент, за весь период пандемии – 250 891 югорчанин. Умерли от ковида за весь период 2 602 человека.

Ранее сообщалось, что в России стали регистрировать случаи одновременного заражения гриппом и ковидом. Чаще всего заболевание протекает тяжелее с развитием вирусной пневмонии.