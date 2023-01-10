16+
Логотип Сиапресс
USD  70,3002   EUR  75,0785  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Югорскую компанию оштрафовали на миллион рублей за попытку подкупить полицейского

Миллион рублей заплатит югорская компания за попытку подкупа полицейского

​Югорскую компанию оштрафовали на миллион рублей за попытку подкупить полицейского
Фото: pixabay

В ХМАО ООО «ТрансСервис» оштрафовали на 1 миллион рублей за коррупционное правонарушение по инициативе прокуратуры. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел в феврале 2020 года. По данным прокуратуры, старший механик компании предложил сотруднику ГИБДД взятку за то, чтобы тот «закрыл глаза» за нарушение правил движения тяжеловесного и крупногабаритного автомобиля.

В отношении юрлица возбудили административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП (незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере).

«Мировой судья признал ООО «ТрансСервис» виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей с конфискацией денежных купюр», - уточнили в пресс-службе ведомства.

На имущество компании до оплаты штрафа наложили арест.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:11, просмотров: 76, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Старшую медсестру травматологии Сургута будут судить 1049
  2. Крупный пожар общежития нефтяников произошел в Когалыме 949
  3. В Нягани спасатели помогли женщине с ребенком, которых насильно удерживали в квартире 860
  4. Появятся ли новые налоги по итогам 2023 года? СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 784
  5. Кардиологи Сургута 15 часов оперировали пациентку в канун Нового года 752
  6. Какие соцвыплаты вырастут в 2023 году // СПИСОК 741
  7. Почти 8 млн рублей выманили мошенники у югорчан за новогодние каникулы 727
  8. ​В Кондинском районе расследуют убийство женщины 706
  9. На трассе в Югре едва не замерз водитель грузовика 676
  10. В столице Югры поймали 15-летнего угонщика иномарки 661
  1. ​А сделайте девизом генплана «Сургут – лучший город планеты». Чтобы отсечь пошлые и вредные архитектурные решения // ВИДЕО, ТЕКСТ 4012
  2. В Нижневартовске задержали подозреваемых в избиении подростка в новогоднюю ночь // ВИДЕО 2783
  3. ​Транспортная полиция сняла дебоширку с рейса из Сургута в Москву 2361
  4. ​Всё на перспективу. В Сургуте в 2022 году начали очень большие стройки 2298
  5. ​Морозы вернутся в Сургут к Рождеству 2268
  6. В Сургуте запустили новый автобусный маршрут до дачного кооператива 2175
  7. В Нижневартовске девушка едва не выпала из окна многоэтажки 2128
  8. ​Забытая проблема. Коронавирус в 2022 году сделал последний бенефис и превратился в рутину 2107
  9. ​Валюта года. Рубль в 2022-м пережил как невероятное падение, так и мощный триумф 2079
  10. С начала года в Югре поймали 81 пьяного водителя 2045
  1. OBI уйдет из Сургута, но позже 6402
  2. В Сургуте взорвался самогонный аппарат: один человек пострадал 4317
  3. Врачи Нижневартовска прооперировали женщину с опасной венозной гангреной 4277
  4. ​А сделайте девизом генплана «Сургут – лучший город планеты». Чтобы отсечь пошлые и вредные архитектурные решения // ВИДЕО, ТЕКСТ 4012
  5. Суровая сибирская Снегурочка: вартовчане шокированы ледовыми скульптурами 3866
  6. ​На Югру надвигается 40-градусный мороз 3243
  7. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Дина Биглова-Фатова 3131
  8. В кинотеатрах Сургута планируют показать «Аватара 2» 3051
  9. ​Светит и греет! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2990
  10. ​Актировка: 1-8 классы первой смены 2977

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика