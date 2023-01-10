Водитель «УАЗа» выехал на встречку и спровоцировал аварию в Пыть-Яхе

Накануне в Пыть-Яхе произошла авария с тремя пострадавшими. Виновником ДТП стал 25-летний водитель «УАЗа», который выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с другим автомобилем.

«В 15:32, в городе Пыть-Ях, 25-летний водитель, управляя транспортным средством «УАЗ», по предварительным данным осуществил выезд на полосу, предназначенную для встречного потока автомобилей, и допустил столкновение с автомобилем «Suzuki», под управлением 53-летнего водителя», – рассказали в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Югре.

В результате ДТП оба водителя и 34-летний пассажир отечественного автомобиля получили травмы

Всего за минувшие сутки в округе зарегистрировали два ДТП, в которых пять человек получили травмы.