Полицейские спасли замерзающего на югорской трассе водителя грузовика

В ХМАО госавтоинспекторы помогли замерзающему на трассе водителю. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО, инспекторы ДПС Павел Вохрамеев и Дмитрий Федосеев проезжали в районе 53 км автодороги «Нягань – Талинка» и увидели стоящий на обочине автомобиль «КамАЗ».

«Грузовик сломался, а водитель в одиночку не смог устранить поломку. Температура воздуха на улице достигала отметки в -36 градусов, чтобы согреться мужчина развел костер и сжигал в нем вещи, находившиеся в машине», - отметили в пресс-службе ведомства.

Госавтоинспекторы отогрели водителя в патрульном автомобиле. К счастью, мужчина не пострадал.