Общежитие АО «Нефтеавтоматика» загорелось утром в Когалыме

Сегодня утром в Когалыме произошло возгорание в общежитии АО «Нефтеавтоматика». Из двухэтажного здания на улице Центральной эвакуировали 13 человек, сообщили в «Вестнике» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Югре.

«В 10:37 поступило сообщение о возгорании в общежитии АО «Нефтеавтоматика» в городе Когалым. На момент прибытия спасателей горела кровля общей площадью 100 квадратных метров», – отметили в ведомстве. Добавим, что открытое горение ликвидировали спустя два часа.

Сейчас на месте происшествия работают 41 человек и десять единиц техники. Сведений о пострадавших нет.