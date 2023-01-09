В новогодние каникулы в Югре произошло 20 автоаварий

С начала 2023 года в Югре зарегистрировали 20 автоаварий, в которых пострадали 36 человек. Из них шесть – это дети, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции округа.

«Основными причинами дорожно-транспортных происшествий явились: несоответствие скорости дорожным условиям и несоблюдение очередности проезда, – говорится в сообщении. – Всего с начала 2023 года автоинспекторы задержали 62 водителя в состоянии опьянения, 56 – за отказ от прохождения освидетельствования и 16 – за повторное управление транспортом с признаками опьянения».

Напоминаем, ранее на трассе «Тюмень–Ханты-Мансийск» произошло смертельное ДТП. На 251-м километре дороги столкнулись две иномарки, одна из них выехала на встречную полосу.