52 пожара произошло с 1 по 9 января в ХМАО, погибли 3 человека

С 1 по 9 января в Югре произошло 52 пожара. Восемь человек удалось спасти, трое погибли, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО

«Объектами возгораний в 52 случаях стали строения, в числе которых жилые дома, дачи, бани, гаражи и 9 транспортных средства. Основной причиной пожаров явилось нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования», - уточнили в пресс-службе ведомства.

В региональном ГУ МЧС подчеркнули, что чаще всего причиной зимних пожаров становятся неисправность электрических розеток и неверная эксплуатация бытовых отопительных электронагревательных приборов.

В ведомстве призвали жителей и гостей округа соблюдать правила пожарной безопасности: использовать исправные электроприборы, не пользоваться самодельными отопительными электроприборами, а ремонт устройств и проводки доверять только профессионалам.

Ранее сообщалось, что при пожаре в кафе в Нагяни погибли два человека. Возбуждено уголовное дело.