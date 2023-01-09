Морозы усилятся в ХМАО в ближайшие три дня

В Югре в ближайшие три ожидается усиление морозов. Самым холодным днем станет среда, 11 января, сообщается на сайте сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«ночью -36,-41 °С, местами по восточной половине -46,-51 °С, по западной половине -26,-31 °С, днем -30,-35 °С, местами по восточной половине -40,-45 °С, по западной половине -20,-25 °С», - говорится в сообщении.

Также в ХМАО с понедельника по среду будет облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный снег.

В Сургуте во вторник прогнозируется до -35 градусов, в среду - до -39 градусов. В четверг потеплеет до -12 градусов.

Ранее Госавтоинспекция Югры обратилась к жителям региона из-за ухудшения погодных условий. В ведомстве попросили югорчан воздержаться от дальних поездок.