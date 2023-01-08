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​…Не дожидаясь перитонита? Наталья Комарова призвала не затягивать снос аварийного жилья

Губернатор Югры обсудила вопрос признания жилья аварийным и его сноса

​…Не дожидаясь перитонита? Наталья Комарова призвала не затягивать снос аварийного жилья
Фото: vk.com/shtabugra

Сносить аварийное жилье, не дожидаясь признания его таковым: такую идею подала губернатор ХМАО Наталья Комарова по итогам рабочей поездки в Радужный. Там глава региона встретилась с местными властями. Обсуждая горячий вопрос, представители администрации рассказали, что что в 2022-м снесли 17 аварийных домов, в планах на 2023-й — еще десять, уже признанных таковыми.

По словам Комаровой, работу в этом направлении следует усилить — сносить дома из аварийного жилфонда до присвоения им этого статуса.

«Организовать снос всего деревянного многоквартирного жилого фонда, не дожидаясь того, когда его признают аварийными, — заявила губернатор, ее слова приводят официальные аккаунты в социальных сетях. — Нужно определиться с правилами».


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08 января в 14:00, просмотров: 1212, комментариев: 0
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