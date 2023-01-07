В ХМАО полицейские оказали помощь замерзающему водителю грузовика

Инспекторы ДПС по Октябрьскому району на маршруте патрулирования на 53 км автодороги «Нягань – Талинка» помогли замерзающему водителю «КамАЗ». Мужчина не мог уехать из-за поломки грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

«Грузовик сломался, а водитель в одиночку не смог устранить поломку. Температура воздуха на улице достигала отметки в -36 градусов, чтобы согреться мужчина развел костер и сжигал в нем вещи, находившиеся в машине. Госавтоинспекторы отогрели водителя в патрульном автомобиле. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает», – отметили в ведомстве.

Ранее сотрудники ДПС Свердловской области помогли югорчанину, который отправился пешком в Тюмень, чтобы отметить Новый год с семьей.