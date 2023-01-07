26 новых случаев коронавируса зафиксировали в ХМАО за сутки

26 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в восьми муниципалитетах Югры за последние сутки. Из них 8 – в Сургуте, 5 – в Урае, 4 – в Ханты-Мансийске. В других муниципалитетах зафиксировано от одного до четырех новых заболевших.

«На момент выявления у 25 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 1 обнаружена пневмония», – отметили в правительстве округа.

Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 253 867. Выздоровели за весь период 250 781 югорчан. Скончалось 2 602 пациента.