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За сутки в Югре выявили 26 заболевших ковидом

26 новых случаев коронавируса зафиксировали в ХМАО за сутки

За сутки в Югре выявили 26 заболевших ковидом
Фото: unsplash.com

26 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в восьми муниципалитетах Югры за последние сутки. Из них 8 – в Сургуте, 5 – в Урае, 4 – в Ханты-Мансийске. В других муниципалитетах зафиксировано от одного до четырех новых заболевших.

«На момент выявления у 25 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 1 обнаружена пневмония», – отметили в правительстве округа.

Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 253 867. Выздоровели за весь период 250 781 югорчан. Скончалось 2 602 пациента.


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07 января в 17:07, просмотров: 1219, комментариев: 0
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