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Югорских автомобилистов просят отказаться от дальних поездок

Госавтоинспекция ХМАО попросила югорчан отказаться от дальних поездок

Югорских автомобилистов просят отказаться от дальних поездок
Фото: pixabay.com

Госавтоинспекция Югры обратилась к жителям ХМАО из-за ухудшения погодных условий. В ведомстве просят югорчан воздержаться от дальних поездок. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

«В связи с грядущими морозами Госавтоинспекция Югры призывает участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными на дороге. Автолюбителям рекомендуем, по возможности, ограничить выезды на транспортных средствах, особенно на дальние расстояния», – говорится в сообщении.

Также в окружной Госавтоинспекции отметили, что если поездку нельзя отменить, то следует строго придерживаться норм безопасности, обратить особое внимание на техническое состояние своего автотранспорта, иметь при себе необходимый запас топлива, продуктов питания, теплую одежду и надежные средства связи.


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Сегодня в 16:10, просмотров: 23, комментариев: 0
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