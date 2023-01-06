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В Нягани пациент наркодиспансера угрожал ножницами людям и резал себя

В ХМАО полиция задержала дебошира, который угрожал людям ножницами и наносил себе увечья

В Нягани пациент наркодиспансера угрожал ножницами людям и резал себя
Фото: pexels

В Нягани пациент наркологического отделения окружной больницы начал наносить себе увечья ножницами и угрожать персоналу и другим людям. Горожанин вел себя неадекватно и проявлял агрессию. Одна из медсестер приняла решение вызвать полицию.

«На вызов прибыл оперуполномоченный уголовного розыска Сергей Ткаченко и госавтоинспектор Алексей Чехлатов. Полицейские вступили в диалог с пациентом, пытаясь усыпить его бдительность. Подобрав момент, задержали его. Персонал медицинского учреждения и пациенты не пострадали», – рассказали в УМВД Югры.


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Сегодня в 18:02, просмотров: 63, комментариев: 0
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