Роспотребнадзор ХМАО призвал отказаться от поездок в Рождество из-за гриппа и ковида

Санврачи порекомендовали югорчанам провести Рождество дома из-за роста заболеваемости гриппом. Информация об этом появилась на сайте регионального Роспотребнадзора.

«В условиях продолжающейся пандемии новой коронавирусной инфекции, эпидемического подъема заболеваемости гриппом Рождественские каникулы лучше провести дома», — говорится в сообщении.

Если же заграничных поездок избежать не получится, то жителям округа советуют соблюдать меры безопасности: «При планировании отдыха в странах с тропическим и субтропическим климатом туристам целесообразно запросить необходимую информацию у туроператоров и тщательно соблюдать меры предосторожности: избегать общепита и рынков, употреблять воду в фабричной упаковке, применять репелленты и инсектициды», — уточняют в Роспотребнадзоре.