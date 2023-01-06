Жители ХМАО, ЯНАО и Тюменской области высказали мнение о количестве выходных

49% соискателей из Тюменской области, ХМАО и ЯНАО считают, что сейчас официальных выходных и праздничных дней вполне достаточно (по России – 54%). Еще 36% уверены, что выходных дней и праздников сейчас мало и должно быть больше (по России – тоже 34%). Об этом сообщает служба исследований hh.ru.

При этом только 3% жителей «тюменской матрешки» придерживаются иного мнение – они думают, что на сегодняшний день праздников и выходных и так слишком много и должно быть меньше (по России – 4%). Остальные 13% говорят, что им все равно, так как они работают по сменному графику (по России таких – 8%).

Чаще всего за увеличение количества праздничных и выходных дней выступают представители профессиональных сфер «Наука, образование» (45%), «Юристы» (43%), «Закупки» (41%) и «Маркетинг, реклама, PR» (41%). За сокращение числа официальных выходных наиболее активно выступают в сферах «Рабочий персонал» (9%), «ИТ, интернет» (7%) и «Производство, сельское хозяйство» (6%).

Любопытно, что мужчины в два раза чаще женщин считают, что выходных дней должно быть меньше – 6% против 3%. Среди респондентов 18-24 лет такой точки зрения придерживаются лишь 1%, то среди респондентов старше 55 лет – уже 10%.