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Плотнику грозит реальный срок за кражу алюминия на югорском месторождении

300 килограммов алюминиевой обваловки похитил плотник на югорском месторождении

Плотнику грозит реальный срок за кражу алюминия на югорском месторождении
Фото: pixabay

Полицейские раскрыли кражу алюминиевой обваловки на одном из месторождений Сургутского района. В совершении преступления подозревается 50-летний житель поселка Солнечный, который работал на месторождении плотником.

По данным полиции, мужчина похитил алюминиевую обваловку общим весом более 300 кг и сдал ее в пункт приема металла, а полученные деньги потратил на личные нужды. Причиненный организации ущерб оценили в 35 тысяч рублей.

В отношении плотника возбудили уголовное дело о краже. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.


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Сегодня в 17:06, просмотров: 82, комментариев: 0
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