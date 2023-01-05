Прокуратура проверяет инцидент с самолетом Utair в аэропорту Тюмени

Уральская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства авиационного инцидента в аэропорту Тюмени. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«По предварительным данным, утром 05.01.2023 из-за неисправности системы кондиционирования в аэропорт вылета вернулся пассажирский самолет авиакомпании «ЮТэйр». Рейс сообщением Тюмень - Новый Уренгой. Вынужденная посадка прошла в штатном режиме», - говорится в сообщении.

Сотрудники прокуратуры выясняют причины и обстоятельства происшествия, а также контролируют предоставление необходимых услуг пассажирам.