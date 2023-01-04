39 новых случаев коронавируса зафиксировали в ХМАО за сутки

39 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в семи муниципалитетах Югры за последние сутки. Из них 18 – в Сургуте, 13 – в Ханты-Мансийском районе, 3 – в Сургутском районе. В других муниципалитетах зафиксировано от одного до двух новых заболевших.

«На момент выявления у 38 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 1 обнаружена пневмония», – отметили в правительстве округа.

Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 253 790. Выздоровели за весь период 250 660 югорчан. Скончалось 2 601 пациент.