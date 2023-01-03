За первые два дня 2023 года травмы получили почти 550 югорчан

Югорчане в первые два дня 2023 года активно получали травмы – за медицинской помощью по этому направлению обратились 548 человек, из них пятеро «заработали» повреждения от использования пиротехники. Об этом рассказал в своем Telegram-канале директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский. По его данным, за 1-2 января бригады скорой помощи 325 раз выехали на вызовы, связанные с травмами, из них семь – ДТП (три из них с участием пьяных водителей).

«Уважаемые югорчане! Медицинские работники 24/7 готовы оказывать вам помощь. Но многое зависит от вас – не злоупотребляйте алкоголем, соблюдайте необходимые меры безопасности при прогулках и зимних активностях на свежем воздухе, не превышайте скоростной режим, внимательно следите за детьми! Берегите себя и своих близких!» – обратился к жителям округа Алексей Добровольский.