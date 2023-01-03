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​В России заболеваемость коронавирусом упала до полуторагодового минимума

Россия и Югра почти перестали заражаться ковидом

​В России заболеваемость коронавирусом упала до полуторагодового минимума
Фото pixabay.com

Заболеваемость коронавирусом в России упала до рекордно низкого уровня середины июля 2021 года – немногим более 3 тысяч новых заражений на всю страну. На пике пандемии одна Югра давала почти такой же результат в сутки. Так, в среднем по стране прирост новых случаев ковида снизился на 20 процентов за неделю.

Если говорить о Югре, то в автономном округе 2 января выявлено 38 новых случаев (данные за 3 января еще не опубликованы), из которых 23 – в Сургуте.

Стоит отметить, что в России за неделю также почти на 30 процентов упала заболеваемость гриппом и ОРВИ.


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Сегодня в 16:28, просмотров: 233, комментариев: 0
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