Из роддома Югры выписывают нарядных малышей

Медсестры Югорской городской больницы сшили на выписку из роддома красивые колпачки и мешочки. Новогодний наряд показали в группе «Департамент здравоохранения Югры» во «ВКонтакте».

«Сегодня и завтра всех малышей из роддома Югорской городской больницы выписывают в таких красивых колпачках и мешочках, которые сшили медсестры Кибирева Валентина Александровна и Грибанова Ирина Геннадьевна», – рассказали в пресс-службе департамента.

Напоминаем, в Сургутском Центре охраны материнства и детства появились на свет трое детей в новогоднюю ночь.