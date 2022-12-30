В Югре проходит краудсорсинговый проект «Регион для молодых»

Более 50 инициатив по превращению Югры в более привлекательное место для молодежи собраны в ходе краудсорсинг-проекта «Регион для молодых». Этот сбор идей был запущен по заданию Натальи Комаровой, которое она озвучила в ходе обращения к югорчанам. Внести свой интеллектуальный вклад в этот процесс можно на сайте «Открытый регион – Югра».

Среди собранных на данный момент идей выдвинуты проекты по поддержке волонтерских и досуговых движений, созданию единой площадки мероприятий на весь округ и отдельные муниципалитеты, учреждение мест для общения и творческой самореализации молодежи, искоренение травли среди детей и подростков и многое другое. Идеи, которые пройдут отбор, будут реализованы в рамках окружного проекта «Регион для молодых» до 2027 года.