Жители города в ХМАО заметили необычную фигуру символа грядущего года

В Лангепасе жители заметили еще одну необычную фигуру символа года. На этот раз – зайца-киборга из «Ну, погоди!», который расположился рядом со зданием УТТ. На фотографии, которую прислал на почту редакции читатель, видно, что у инсталляции светятся глаза.

Напомним, что фигуры зайцев в этом году вызывают небывалый ажиотаж среди горожан. Так, в Мегионе снежная фигура напомнила горожанам фаллический символ – чиновники пообещали, что после экспертизы экспозиции будут переделаны.

Жители поселка в Сургутском районе также не были рады новогодним инсталляциям – жители Федеровского сравнили фигуры с надгробиями.