Мегионских снежных зайцев, похожих на фаллосы, обследуют и исправят

В Мегионе ажиотаж вызвали снежные фигуры символа года – зайчика. Горожане разглядели фаллический символ, если подойти к экспозиции сзади. Как сообщает URA.RU со ссылкой на директора МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» Александра Пидлипного, что фигуры будут исправлены после экспертизы.

«Зайцы в Мегионе и в поселке Высоком будут дополнительно обследованы подрядчиком. И потом будут приняты меры, чтобы этот образ не ассоциировался с ненужными символами. А другие фигуры: Дед Мороз и Снегурочка также будут обследованы, и, если подтвердятся факты ухудшения состояния снежных фигур, то и они будут поправлены за счет подрядной организации», — рассказал Александр Пидлипный корреспондентам издания.

Отмечается, что испортиться экспозиция могла из-за теплой погоды. Также высказывались предположения, что голову зайца припорошило снегом, поэтому образ исказился. При этом фигуры Деда Мороза и Снегурочки не изменились и остались узнаваемыми.