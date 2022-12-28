Югорчане обогнали тюменцев по уровню финансовой грамотности

15,7 тысячи югорчан приняли участие в пятом Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности, который прошел с 1 по 18 декабря. Всего в нем поучаствовали 38 тысяч жителей «тюменской матрешки», сообщает пресс-служба отделения по Тюменской области Уральского главного управления ЦБ РФ.

Успешно справились с заданиями 90% югорчан и ямальцев и 85% тюменцев. По сравнению с прошлым годом число участников выросло в 3,5 раза, а результаты значительно улучшились: в 2021 году доля сдавших зачет ямальцев и югорчан составила 71%, тюменцев – 67%.

Онлайн-зачет разделили на два уровня сложности – базовый и продвинутый. «Каждый из них содержал от 5 до 20 вопросов в зависимости от возраста участника. Вопросы касались практически всех ключевых тем из мира финансов – платежных карт, вкладов, кредитов, инвестиций, пенсий, страхования, налогов, кибербезопасности», - прокомментировали в пресс-службе.

Кроме того, впервые в этом году пройти испытание смогли школьники младших классов. Задания помогли им узнать, как формируется семейный бюджет, как разумно совершать покупки в магазине и многое другое. Также впервые появилась возможность пройти зачет всей семьей. 2,2 тыс. семейных команд Тюменской области, Югры и Ямала приняли участие в зачете, свыше 80% из них справились с заданиями.

В целом по стране в финансовом зачете приняли участие почти 1,5 млн человек, из них почти 90% успешно справились с заданиями с одной или нескольких попыток.

Организаторами Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности выступают Банк России и Агентство стратегических инициатив.