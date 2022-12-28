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Купить подарки, похудеть и влюбиться: что хотят успеть югорчане до Нового года

Югорчане поделились предновогодними планами

Купить подарки, похудеть и влюбиться: что хотят успеть югорчане до Нового года
Фото: unsplash.com

Главными предновогодними делами жителей Югры стали покупка подарков и генеральная уборка. Еще часть опрошенных планирует успеть нарядить елку, доделать ремонт и подготовиться к празднику, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

«До Нового года 16% жителей Югры планируют успеть купить подарки родным и друзьям, 10% — сделать уборку. Успеть нарядить елку, доделать ремонт, подготовиться к празднику хотели бы по 9% опрошенных. Еще 5% надеются выздороветь к празднику (в этом году сказывается высокая заболеваемость вирусными инфекциями). По 3% намерены закончить обучение и просто отдохнуть. По 2% сообщили о более амбициозных планах на оставшиеся несколько дней — похудеть, расплатиться с долгами и устроить личную жизнь», – говорится в исследовании.

Остальные хотят успеть до Нового года сходить к врачу, подстричься, пройти обучающие курсы, починить машину, получить водительское удостоверение, сдать экзамены и многое другое. При этом среди югорчан есть и гуру тайм-менеджмента: они утверждают, что успели сделать все важные дела.


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Сегодня в 13:24, просмотров: 115, комментариев: 0
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