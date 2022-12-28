59 новых заболевших ковидом выявлено в Югре за сутки, два пациента умерли

В ХМАО за минувшие сутки выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом. В два раза больше, чем сутками ранее (было 24). Больше всего заболевших зафиксировано в Ханты-Мансийске - 17, Сургуте - 10 и Радужном - 8. В других муниципалитетах зарегистрировано от 1 до 5 новых случаев.

«На момент выявления у 57 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 обнаружена пневмония», - уточнили в окружном оперштабе.

Также за сутки в Югре от коронавируса умерли два пациента. Общее число жертв за весь период пандемии достигло 2 598 человек. Выздоровели за сутки 70 пациентов, за весь период – 250 179 югорчан.