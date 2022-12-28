Жители Советского пожаловались на нападение волков на домашних животных

В Советском, как и в прошлые годы, волки начали выходить к людям. От хищников пострадало несколько домашних животных, сообщается в группе «Подслушано Советский ХМАО» во «ВКонтакте».

«В темное время суток на дачах Кедр (микрорайон СУ – 881) уже пару дней подряд выходят волки и, как два года назад терзают наших домашних питомцев! Поберегите себя и своих детей», - говорится в сообщении.

В администрации Советского района журналистам «Вестника» сообщили, что жители города властям на волков не жаловались. Однако специалисты окружного департамента недропользования и природных ресурсов все же обследуют территорию и проведут проверку.

«По данному факту издан приказ, сотрудники департамента вместе с охотниками выйдут на место», - сказал замдиректора департамента Александр Комиссаров.

В ноябре прошлого года жители поселка Зеленоборск Советского района пожаловались на выход волков в населенный пункт. Несколько хищников удалось отстрелить.