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Югорский чиновник незаконно начислял себе премии

У югорского экс-чиновника забрали незаконно полученные премии

Югорский чиновник незаконно начислял себе премии
Фото: pixabay

В Югорском районе с бывшего сотрудника сельской администрации взыскали незаконно полученные премиальные выплаты, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

По данным ведомства, заместитель главы г.п. Советский во время исполнения обязанностей главы поселения в августе и сентябре 2020 года издавал распоряжения о выплате себе премии за выполнение особо важных и сложных заданий. При этом прокуратура в ходе проверки таких заданий не обнаружила.

В отношении замглавы возбудили административное дело по ст. 15.14 КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных средств). Чиновнику назначили штраф.

«Кроме того, прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании распоряжений о премировании незаконными и взыскании с должностного лица денежных средств в сумме свыше 100 тыс рублей в бюджет муниципального образования. Суд рассмотрел иск прокурора и удовлетворил его в полном объеме», - добавили в пресс-службе прокуратуры.


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Сегодня в 11:07, просмотров: 159, комментариев: 0
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