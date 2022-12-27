Заболеваемость ОРВИ и пневмониями продолжает расти в ХМАО

Суммарная заболеваемость ковидом, гриппом и ОРВИ на минувшей неделе в ХМАО составила 2 412 случаев на 100 тыс. населения. Это на 0,6% выше уровня предыдущей недели. Наибольшая суммарная заболеваемость зарегистрирована в Нягани (4123,2 случая на 100 тыс.), Сургуте (3696,8 случая на 100 тыс.) и Октябрьском районе (2683,2 случая на 100 тыс.), сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора ХМАО.

«А наибольший прирост к предыдущей неделе произошел в Пыть-Яхе (на 43,9%), Октябрьском районе (на 39,5%) и Радужном (на 32,4%). На долю COVID-19 в сумме респираторных вирусных инфекций приходится 1%», - говорится в сообщении.

Чаще всего у больных регистрируется ОРВИ - 96,4%, значительно реже пневмонии – 3,6 %. Тем не менее, заболеваемость пневмониями также растет - на сегодня она на 45,1% выше среднего многолетнего роста. В семи муниципалитетах показатель заболеваемости превышает среднеокружной. Наибольшее превышение окружного показателя отмечается в Когалыме (в 2,2 раза) и Ханты-Мансийске (в 2 раза).

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор Югры отправил на карантин 50 образовательных учреждений и 12 детских садов. Школьники перейдут на дистанционное обучения.