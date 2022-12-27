Югорчане рассказали о худших подарках на Новый год

За год жители Югры стали более придирчиво относиться к получаемым подаркам на Новый год. При этом треть из опрошенных считают, что им не дарили плохих презентов, говорится в результатах исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

«Решили подарить на Новый год носки, пижаму или тапочки? Имейте в виду, что такого рода подарки чаще других не нравятся адресатам: о том, что какой-либо предмет одежды был худшим новогодним подарком в их жизни, рассказали 12% жителей ХМАО. Еще 8% сообщили, что самый неудачный подарок для них — это сувениры: новогодние статуэтки, свечи, магниты, копилки, брелоки. По 4% опрошенных огорчились, получив от Деда Мороза сладости, косметические средства или парфюмерию — духи, пену для бритья и тому прочее», – сообщает сервис.

Кроме того, в антирейтинг неудачных новогодних подарков попали кухонные принадлежности — полотенца, кружки, сковородки и прочая утварь, а также весы, бенгальские огни, наборы инструментов, коньки, цветы и купоны.

Отметим, что носки, белье и тапочки в качестве презента чаще вызывают отторжение у мужчин, а новогодние сувениры, косметика и кухонные принадлежности — у женщин.