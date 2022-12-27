Жители ХМАО получат выплаты пенсий и пособий за январь досрочно

Пенсии и пособия за январь югорчане начнут получать в конце декабря. Об этом сообщили в официальном аккаунте окружного отделения Пенсионного фонда России во «ВКонтакте».

«Выплата пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан и других социальных выплат, дата которых определена за период 5, 10 января 2023 год через кредитные организации, будет произведена 28 декабря 2022 года, за период 18 января 2023 года поступит 29 декабря 2022 года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что социальные выплаты за 3 января 2023 года, будут зачислены 29 декабря. Пенсии, пособия и других мер поддержки гражданам, получаемые через «Почту России», будут производиться с 4 января следующего года.